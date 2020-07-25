Під Києвом зіткнулися фура та легковик, є загиблі

У Броварському районі Київської області сталася автомобільна аварія. Біля села Семиполки зіткнулися фура та легковий автомобіль, є загиблі.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Як зазначається, на місці вже працює поліція, рятувальники та медики.

"Зіткнулися фура та легковий автомобіль. Від удару легковик перетворився на купу металу. Є загиблі. На місці медики, поліція і рятувальники. Рух ускладнено. Будьте уважні та обережні, не поспішайте", - йдеться в повідомленні.

Точне число загиблих в аварії не уточнюється. Обставини аварії ще з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше у Харкові зіткнулися 5 автомобілів, в результаті чого постраждали люди.

Також РБК-Україна писало, що через збільшення кількості летальних ДТП в Україні посилили контроль на дорогах; тільки в липні в автомобільних аваріях загинули понад 150 українців.