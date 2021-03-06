Под Киевом столкнулись два автомобиля, есть погибшие и травмированные

Как сообщается, автомобили Renault и Chevrolet столкнулись на Гостомельском шоссе в Оболонском районе.

"Для выяснения обстоятельств происшествия оперативный дежурный немедленно направил на место следственно-оперативную группу и врачей. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины столкновения автомобилей Renault и Chevrolet. В автопроисшествии погибли два человека", - говорится в сообщении.

Другие участники дорожно-транспортного происшествия, уточняет полиция, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

Фото: ДТП в Оболонском районе (.facebook.com/UA.KyivPolice)