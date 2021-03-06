В Днепропетровской области столкнулись два грузовика: есть погибший и пострадавшие

В Днепропетровской области утром 6 марта столкнулись два грузовика. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще двое - пострадали.

"Произошло столкновение двух грузовых автомобилей Volvo FL7 и ГАЗель. Сотрудниками Службы спасения с помощью аварийно-спасательного оборудования были деблокированы двое пострадавших мужчин, (1998 и 1999 годов рождения) и мужчина без признаков жизни (от полученных травм мужчина, 1956 года рождения, погиб на месте происшествия), которых в результате ДТП зажало в салоне грузового автомобиля ГАЗель", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, сегодня также произошла ДТП с украинским автобусом в Польше. В результате аварии 6 украинцев погибли, еще 35 пострадали.

Также РБК-Украина писало, что на трассе Киев-Одесса в ДТП с участием патрульного автомобиля один человек погиб, еще трое - пострадали.