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В Днепропетровской области столкнулись два грузовика: есть погибший и пострадавшие

Новина українською → Губиниха , Суббота 06 марта 2021 11:12
В Днепропетровской области столкнулись два грузовика: есть погибший и пострадавшие Фото: автомобиль полиции (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Днепропетровской области утром 6 марта столкнулись два грузовика. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще двое - пострадали.

Об этом сообщает пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

ДТП произошло в 5:52 на участке дороги М-29 "Харьков-Симферополь" вблизи поселка Губиниха Новомосковский район.

"Произошло столкновение двух грузовых автомобилей Volvo FL7 и ГАЗель. Сотрудниками Службы спасения с помощью аварийно-спасательного оборудования были деблокированы двое пострадавших мужчин, (1998 и 1999 годов рождения) и мужчина без признаков жизни (от полученных травм мужчина, 1956 года рождения, погиб на месте происшествия), которых в результате ДТП зажало в салоне грузового автомобиля ГАЗель", - сообщили в ГСЧС.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Напомним, сегодня также произошла ДТП с украинским автобусом в Польше. В результате аварии 6 украинцев погибли, еще 35 пострадали.

Также РБК-Украина писало, что на трассе Киев-Одесса в ДТП с участием патрульного автомобиля один человек погиб, еще трое - пострадали.

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