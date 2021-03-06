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Під Києвом зіткнулись дві автівки, є загиблі та травмовані

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 6 березня, під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох автомобілів. У результаті аварії загинули дві людини

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як повідомляється, автомобілі Renault та Chevrolet зіткнулися на Гостомельському шосе в Оболонському районі.

"Для з'ясування обставин події, оперативний черговий негайно направив на місце слідчо-оперативну групу та лікарів. Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини зіткнення автомобілів Renault та Chevrolet. У автопригоді загинули двоє людей", - йдеться у повідомленні.

Інші учасники дорожньо-транспортної пригоди, уточнює поліція, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Їх доставили до лікарні.

Фото: ДТП в Оболонському районі (.facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, у Дніпропетровській області вранці 6 березня зіткнулися дві вантажівки. В результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, ще двоє - постраждали.

Крім того, сьогодні сталася ДТП з українським автобусом в Польщі. В результаті аварії 6 українців загинули, ще 35 постраждали.

Також РБК-Україна писало, що на трасі Київ-Одеса в ДТП за участю патрульного автомобіля одна людина загинула, ще троє - постраждали.

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