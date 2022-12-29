UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Над Києвом сили ППО знищили 16 ракет

Фото: над Києвом сили ППО знищили 16 ракет (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

У ході масованої ракетної атаки росіян у четвер, 29 грудня, над Києвом сили протиповітряної оборони знищили 16 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера столиці Віталія Кличка.

"За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет", - написав він.

Згодом мер уточнив, що над столицею збили 16 ракет.

Оновлено 11:00.

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що у Києві сили ППО показали 100% результат. У повітряному просторі столиці було зафіксовано 16 ракет. Усі вони знищені.

Нагадаємо, 29 грудня ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги. Українців попереджають про небезпеку ракетних ударів

У Києві вранці було чути кілька вибухів. За даними КГВА, внаслідок падіння осколків ракети пошкоджено кілька будинків, промислове підприємство та дитячий майданчик. Також є постраждалі, зокрема дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївракетивибухиПВО