RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Над Киевом силы ПВО уничтожили 16 ракет

Фото: над Киевом силы ПВО уничтожили 16 ракет (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

В ходе массированной ракетной атаки россиян в четверг, 29 декабря, над Киевом силы противовоздушной обороны уничтожили 16 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра столицы Виталия Кличко.

"По предварительной информации сил ПВО, над Киевом уничтожено 15 ракет", - написал он.

Позже мэр уточнил, что над столицей сбили 16 ракет.

Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов.

В Киеве утром было слышно несколько взрывов. По данным КГВА, в результате падения осколков ракеты повреждены несколько домов, промышленное предприятие и детская площадка. Также есть пострадавшие, в том числе ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевракетивибухиПВО