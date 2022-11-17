Над Києвом сили ППО збили дві ракети

Вранці 17 листопада під час повітряної тривоги над Києвом сили протиповітряної оборони, попередньо, знищили дві крилаті ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення військової адміністрації міста в Telegram.
"Попередньо, над Києвом збиті дві крилаті ракети. Даних про жертви та руйнування немає, інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
В Україні з ранку 17 листопада оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські війська знову завдають масованих ударів по українським містам.
Вибухи пролунали у Дніпрі, Черкаській та Київській областях. Також відомо про влучення в об'єкт інфраструктури в Одеській області.
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