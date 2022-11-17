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Над Києвом сили ППО збили дві ракети

Фото: над Києвом сили ППО збили дві ракети (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 17 листопада під час повітряної тривоги над Києвом сили протиповітряної оборони, попередньо, знищили дві крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення військової адміністрації міста в Telegram.

"Попередньо, над Києвом збиті дві крилаті ракети. Даних про жертви та руйнування немає, інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

В Україні з ранку 17 листопада оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські війська знову завдають масованих ударів по українським містам.

Вибухи пролунали у Дніпрі, Черкаській та Київській областях. Також відомо про влучення в об'єкт інфраструктури в Одеській області.

Докладніше про ситуацію в регіонах – читайте у нашому матеріалі.

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