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Над Киевом сбили несколько ракет. Ночные взрывы оказались работой средств ПВО

Фото: советник министра внутренних дел Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Артем Горовенко

В ночь на 30 марта были слышны взрывы в Киеве. Как оказалось, украинские средства противовоздушной обороны сбили несколько российских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире телемарафона.

По его словам, в ночь на 30 марта почти на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

"В Киеве, насколько мы сейчас можем говорить, было сбито несколько ракет над столицей. Сейчас ситуация уточняется", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что после российских заявлений о якобы деэскалации на черниговском направлении противник всю ночь обстреливал Чернигов, а также атаковал Нежин, в частности, авиацией.

А в Харьковской области российские войска применяли артиллерию и "Грады".

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