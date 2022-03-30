RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Над Києвом збили кілька ракет. Нічні вибухи виявилися роботою засобів ППО

Фото: радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Артем Горовенко

У ніч на 30 березня були чутні вибухи в Києві. Як виявилося, українські засоби протиповітряної оборони збили кілька російських ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка в ефірі телемарафону.

За його словами, в ніч на 30 березня майже на всій території країни була оголошена повітряна тривога.

"У Києві, наскільки ми зараз можемо говорити, було збито кілька ракет над столицею. Зараз ситуація уточнюється", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після російських заяв про нібито деескалацію на чернігівському напрямку противник всю ніч обстрілював Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, авіацією.

А в Харківській області російські війська застосовували артилерію і "Гради".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПВОВійна Росії проти України