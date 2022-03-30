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Враг применяет артиллерию и обстреливает из "Градов": как пришли сутки в Харьковской области

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Харьковская область, Среда 30 марта 2022 09:43
Враг применяет артиллерию и обстреливает из "Градов": как пришли сутки в Харьковской области Фото: в Харьковской области зафиксировано 180 обстрелов из "Градов" (facebook com rnbou)
Автор: Наталья Юрченко

В Харьковской области продолжаются активные боевые действия. За минувшие сутки российские оккупанты совершили 180 обстрелов из реактивной системы залпового огня "Град".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Вчера российские оккупационные войска 39 раз наносили артиллерийские и минометные обстрелы. Пострадали районы Салтовки, Алексеевки, Холодной Горы, ХТЗ, Чугуева, Дергачей.

От обстрелов "Градами" возникли пожары в Киевском, Шевченковском районе и на Салтовке. Повреждены жилые дома, объекты торговли и другие объекты гражданской инфраструктуры. К счастью, жертв и пострадавших нет.

В Харькове вчера не было авиационных ударов, но наблюдалась активность российских беспилотных летательных аппаратов, которые "разведывают" позиции подразделений ВСУ, ТРО и НГУ.

Самая тяжелая ситуация сейчас в Изюмском районе. В этом направлении ВСУ уничтожили вражеский самолет и беспилотник.

Напомним, российские оккупанты этой ночью атаковали три промышленных объекта в Хмельницкой области.

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