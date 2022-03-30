Над Києвом збили кілька ракет. Нічні вибухи виявилися роботою засобів ППО

У ніч на 30 березня були чутні вибухи в Києві. Як виявилося, українські засоби протиповітряної оборони збили кілька російських ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка в ефірі телемарафону.

За його словами, в ніч на 30 березня майже на всій території країни була оголошена повітряна тривога.

"У Києві, наскільки ми зараз можемо говорити, було збито кілька ракет над столицею. Зараз ситуація уточнюється", - зазначив він.