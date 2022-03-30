Над Києвом збили кілька ракет. Нічні вибухи виявилися роботою засобів ППО
У ніч на 30 березня були чутні вибухи в Києві. Як виявилося, українські засоби протиповітряної оборони збили кілька російських ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка в ефірі телемарафону.
За його словами, в ніч на 30 березня майже на всій території країни була оголошена повітряна тривога.
"У Києві, наскільки ми зараз можемо говорити, було збито кілька ракет над столицею. Зараз ситуація уточнюється", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після російських заяв про нібито деескалацію на чернігівському напрямку противник всю ніч обстрілював Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, авіацією.
А в Харківській області російські війська застосовували артилерію і "Гради".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.