Под Киевом произошло ДТП с грузовиком: водителей призвали избегать этот участок

На 87 км автодороги Киев - Одесса произошло ДТП - столкнулись грузовик Mercedes-Benz и легковушка Lada Kalin, есть травмированные. В результате автопроисшествия одна полоса движения в направлении столицы перекрыта.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области в Facebook .

"Информируем вас о том, что на автодороге случилось столкновение двух транспортных средств: грузовика Mercedes-Benz и легковушки Lada Kalinа. Есть травмированные", - говорится в сообщении.

На указанном участке движение на одной полосе в направлении Киева перекрыто. Патрульные полицейские сейчас занимаются регулировкой движения. На месте работают спасатели, медики и следователи.

"Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту", - предупредили водителей в полиции.