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Під Києвом сталася ДТП з вантажівкою: водіїв закликали уникати цієї ділянки

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 квітня 2021 11:37
Під Києвом сталася ДТП з вантажівкою: водіїв закликали уникати цієї ділянки Фото: ДТП сталася на трасі Київ - Одеса (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)
Автор: Андрій Василюк

На 87 км автодороги Київ - Одеса сталася ДТП - зіштовхнулися вантажівка Mercedes-Benz та легковик Lada Kalin, є травмовані. Внаслідок автопригоди одна смуга руху в напрямку столиці перекрита.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Київської області у Facebook.

"Інформуємо вас про те, що на автодорозі трапилася зіткнення двох транспортних засобів: вантажівки Mercedes-Benz та легковика Lada Kalinа. Є травмовані", - йдеться в повідомленні.

На зазначеній ділянці рух на одній смузі в напрямку Києва перекрито. Патрульні поліцейські наразі займаються регулюванням руху. На місці працюють рятувальники, медики та слідчі.

"Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом", - попередили водіїв у поліції.

Під Києвом сталася ДТП з вантажівкою: водіїв закликали уникати цієї ділянки

Нагадаємо, 29 березня у Святошинському районі Києва трапилась масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі мікроавтобуса та легковика. У результаті аварії загинули двоє людей та ще двоє постраждали.

Раніше у Львові сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Державної служби з надзвичайних ситуацій. В результаті аварії загинув 11-річний хлопчик.

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