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Під Києвом побудують три нові розв'язки

Новини » Суспільство     30.01.2020 - 11:36
Під Києвом побудують три нові розв'язки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Розв'язки побудують на трасі Київ - Одеса та Київ - Чоп

Під Києвом планується будівництво трьох нових розв'язок на трасі Київ - Одеса та Київ - Чоп. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Повідомляється, що "Укравтодор" оголосив закупівлю робіт з будівництва транспортних розв'язок на трасах М-05 Київ - Одеса км 15 + 390-км 21 + 847 і М-06 Київ - Чоп км 21 + 767. Розв'язки мають намір побудувати за рахунок позик Європейського інвестиційного банку та ЄБРР.

Планується, що будівництво цих розв'язок забезпечить розвантаження транспортних вузлів, а також покращить безпеку руху в місцях концентрації транспорту на підходах до Києва, що, в цілому, позитивно вплине на розвиток дорожньої інфраструктури.

Під Києвом побудують три нові розв'язки

Фото: місця будівництва розв'язок (ukravtodor.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄБРР планує дати кредит на реконструкцію траси Київ-Одеса. Очікується, що 900 млн євро підуть на реконструкцію та будівництво 340 кілометрів доріг у п'яти областях.

Раніше також повідомлялося, що до будівництва нової кільцевої дороги навколо Києва залучать іноземців.

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