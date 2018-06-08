Під Києвом за організацію пташиного могильника затримали власників агрохолдингу

Птахофабрика утилізувала відходи незаконним шляхом

Поліція затримала власників агрохолдингу за підозрою в організації пташиного могильника і забрудненні навколишнього середовища. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції України.

Повідомляється, що власників агрохолдингу затримали за підозрою в утилізації відходів шляхом захоронення на орендованих землях. Двом власникам бізнесу та керівнику структурного підрозділу компанії повідомили про підозру.

Також повідомляється, що підприємство в Київській області займається розведенням домашньої птиці. Згідно з українським законодавством, залишки забитої птиці мають зберігатися на спеціальних майданчиках, однак на цій птахофабриці організували утилізацію відходів шляхом їх захоронення на земельних ділянках.

"Такий спосіб "переробки" несе велику загрозу для санітарно-епідеміологічного благополуччя та здоров'я мешканців навколишніх сіл", - йдеться в повідомленні.

Крім того, виявлені факти систематичного наднормативного викиду забруднюючих речовин в повітря і використання водних ресурсів на виробництві без відповідного дозволу. За даними поліції, довкіллю завдано шкоди на суму понад 200 млн гривень.

6 червня провели 14 обшуків у приміщеннях агрохолдингу, контролюючих організаціях, за місцем проживання причетних до злочинної діяльності, а також провели огляд пташиних могильників і забори ґрунту і води для досліджень.

Затриманим повідомили про підозру у створенні злочинної організації, порушенні правил екологічної безпеки і правил охорони або використання надр.

Відзначимо, за даними ЗМІ, затримані власники агрохолдингу "Агромарс", який володіє торговою маркою "Гаврилівські курчата".

Фото: пташиний могильник на птахофабриці під Києвом

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Києва відкрила справу за фактом розгрому табору ромів.