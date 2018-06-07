Сегодня представители "Национальной дружини" разгромили лагерь ромов

Полиция Киева открыла дело по факту разгрома лагеря ромов июня в Национальном парке "Голосеевский". Об этом сообщает перс-служба полиции столицы.

"После того, как люди, которые жили во временном поселении, сегодня оставили его, группа лиц одной из общественных организаций с топорами и молотами прибыла на территорию парка. Снимая все на видео, они разбили временные сооружения, препятствуя работникам парка и лесного хозяйства расчищать территорию. В результате таких действий никто не пострадал", - сообщили в полиции.

Сообщается, что по факту этих действий полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). В рамках уголовного производства будут установлены и привлечены к ответственности все активные участники этого события.

Напомним, сегодня "Национальной дружини" разгромили лагерь ромов в Голосеево.