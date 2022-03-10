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Под Киевом оккупанты расстреляли автомобиль с пенсионерами: оба погибли

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Киевская область, Четверг 10 марта 2022 16:13
Под Киевом оккупанты расстреляли автомобиль с пенсионерами: оба погибли Под Киевом оккупанты обстреляли автомобиль пенсионеров (facebook.com.mod.mil.us)
Автор: Татьяна Самарук

От начала войны России против Украины оккупанты жестоко расстреливают мирное население. Российские военные не жалеют ни детей, ни пожилых людей. В частности, в Макарове они расстреляли из БТР автомобиль, в котором ехали пожилые супруги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

В городе Макаров Бучанского района российские военные из БТР расстреляли автомобиль супругов, который двигался по улице Богдана Хмельницкого.

В результате обстрела 72-летний мужчина и 68-летняя женщина погибли.

Под Киевом оккупанты расстреляли автомобиль с пенсионерами: оба погиблиПод Киевом оккупанты расстреляли автомобиль с пенсионерами: оба погиблиВ Киевской области оккупанты расстреляли автомобиль с пенсионерами (facebook.com/pol.kyivregion)

Ранее мы сообщали, что в Украине с начала вторжения РФ погиб 71 ребенок, более 100 ранены.

Также мы писали, что российские захватчики нанесли ракетный удар по аэропорту в Кривом Роге.

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