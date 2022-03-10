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Під Києвом окупанти розстріляли автомобіль з пенсіонерами: обоє загинули

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Київська область, Четвер 10 березня 2022 16:13
Під Києвом окупанти розстріляли автомобіль з пенсіонерами: обоє загинули Під Києвом окупанти обстріляли автомобіль пенсіонерів (facebook.com.mod.mil.us)
Автор: Тетяна Самарук

Від початку війни Росії проти України окупанти жорстоко розстрілюють мирне населення. Російські військові не жаліють ні дітей, ні літніх людей. Зокрема, у Макарові вони розстріляли з БТР автомобіль, у якому їхало літнє подружжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

У місті Макарів Бучанського району російські військові з БТР розстріляли автомобіль подружжя, який рухався вулицею Богдана Хмельницького.

Внаслідок обстрілу 72-річний чоловік та 68-річна жінка загинули.

Під Києвом окупанти розстріляли автомобіль з пенсіонерами: обоє загинулиПід Києвом окупанти розстріляли автомобіль з пенсіонерами: обоє загинулиУ Київській області окупанти розстріляли автомобіль з пенсіонерами (facebook.com/pol.kyivregion)

Раніше ми повідомляли, що в Україні з початку вторгнення РФ загинула 71 дитина, понад 100 поранені.

Також ми писали, що російські загарбники завдали ракетного удару по аеропорту в Кривому Розі.

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