ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту в Кривом Роге

Новина українською →
Кривой Рог, Четверг 10 марта 2022 15:56
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту в Кривом Роге Фото: оккупанты обстреляли аэропорт в Кривом Роге (gmk-center)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в четверг, 10 марта, обстреляли международный аэропорт в селе Лозоватка, неподалеку от города Кривой Рог. Враг выпустил две ракеты класса "Воздух-Земля".

Об этом сообщает РКБ-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Только что два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали", - отметил он.

Вилкул призвал жителей быть внимательными и обращать внимание на сигналы "Воздушная тревога".

"Хочу напомнить, что сигнал "Воздушная тревога" подается заранее, и у вас всегда есть от 5 до 10 минут (в зависимости от того, откуда вышли ракеты), чтобы пройти в укрытие", - добавил чиновник.

Напомним, в Житомирской области украинские защитники сбили вражеские ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины