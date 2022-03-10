В Украине с начала вторжения РФ погиб 71 ребенок, более 100 ранены

Российские военные уже 15-й день жестоко убивают мирное население. Они не только разрушают гражданскую инфраструктуру, но и от их рук гибнут дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Всего он начала вторжения России в Украину погибли более 70 детей.

Также еще более 100 детей получили ранения. Такие данные по состоянию на 11 часов 10 марта 2022 года.

"Военное вторжение России в Украину, бесчинства российских боевиков, нарушение всех Женевских конвенций Украина платит непомерную цену - жизнь своих детей, будущее нашего народа", - написала Денисова.

Также она настояла и призвала страны НАТО помочь прекратить российский терроризм и закрыть небо над Украиной.