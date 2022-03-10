ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине с начала вторжения РФ погиб 71 ребенок, более 100 ранены

Новина українською →
Четверг 10 марта 2022 15:03
В Украине с начала вторжения РФ погиб 71 ребенок, более 100 ранены С начала вторжения России в Украину погиб 71 ребенок (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные уже 15-й день жестоко убивают мирное население. Они не только разрушают гражданскую инфраструктуру, но и от их рук гибнут дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Всего он начала вторжения России в Украину погибли более 70 детей.

Также еще более 100 детей получили ранения. Такие данные по состоянию на 11 часов 10 марта 2022 года.

"Военное вторжение России в Украину, бесчинства российских боевиков, нарушение всех Женевских конвенций Украина платит непомерную цену - жизнь своих детей, будущее нашего народа", - написала Денисова.

Также она настояла и призвала страны НАТО помочь прекратить российский терроризм и закрыть небо над Украиной.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области в результате обстрелов оккупантов погибли две женщины и два ребенка.

Также мы писали, что в Генштабе рассказали о потерях российских оккупантов на 14 день войны.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины