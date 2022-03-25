Под Киевом оккупанты переехали своего командира за большие потери, - СМИ

В Киевской области российского полковника переехали на танке и убили свои же солдаты из-за огромного количества жертв, понесенных их собственной бригадой в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Evening Standard .

Официальные лица идентифицировали погибшего командира как полковника Юрия Медведева из 37-й мотострелковой бригады, добавив, что этот инцидент иллюстрирует "проблемы морального духа, с которыми сталкиваются российские войска".

Западные официальные лица заявили, что, по их мнению, полковник Медведев был убит своими же солдатами преднамеренно как "следствие масштаба потерь, понесенных его бригадой".

"Мы действительно считаем, что его переехали его собственные войска. Когда мы думаем об операциях, важно, чтобы мы не просто считали системы оружия и танки, а думали о моральных и концептуальных элементах боевой мощи", - заявили они.