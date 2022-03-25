UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Киевом оккупанты переехали своего командира за большие потери, - СМИ

Фото: Под Киевом оккупанты переехали своего командира за большие потери (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

В Киевской области российского полковника переехали на танке и убили свои же солдаты из-за огромного количества жертв, понесенных их собственной бригадой в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Evening Standard.

Официальные лица идентифицировали погибшего командира как полковника Юрия Медведева из 37-й мотострелковой бригады, добавив, что этот инцидент иллюстрирует "проблемы морального духа, с которыми сталкиваются российские войска".

Западные официальные лица заявили, что, по их мнению, полковник Медведев был убит своими же солдатами преднамеренно как "следствие масштаба потерь, понесенных его бригадой".

"Мы действительно считаем, что его переехали его собственные войска. Когда мы думаем об операциях, важно, чтобы мы не просто считали системы оружия и танки, а думали о моральных и концептуальных элементах боевой мощи", - заявили они.

Война России против Украины длится тридцать дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьВойска РФВойна России против Украины