Под Киевом обнаружила арсенал авиационного вооружения

Фото (ssu.gov.ua)

Арсенал обнаружили в одном из частных домов в селе Новоселки

В Киеве правоохранители обнаружили в одном из частных домов в селе Новоселки Макаровского района Киевской области место незаконного хранения арсенала военного авиационного вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службу безопасности Украины.

Во время обысков правоохранители изъяли из территории домовладения шесть унифицированных блоков типа УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5, предназначенных для использования на истребителях типа МиГ-21, истребителях-бомбардировщиках типа МиГ-27 и боевых ударных вертолетах типа Ми-24.

По информации СБУ, обнаруженное вооружение фигуранты дела планировали вывезти с нарушением установленного порядка экспортного контроля в некоторые страны Африки для использования в военных конфликтах.

В результате принятых мер правоохранители предупредили реализацию поставки товаров военного назначения в страны, против которых действуют международные санкции Совета безопасности ООН. По заключению экспертов, противоправные действия могли дискредитировать Украину на мировом рынке вооружения из-за несоблюдения международных норм и угрожали введением санкций против нашей страны", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия для привлечения к ответственности причастных к незаконной деятельности лиц, и установление места происхождения обнаруженного вооружения.

Напомним, СБУ блокировала международный канал поставки Россией вооружений в страны, в отношении которых действуют санкции ООН.