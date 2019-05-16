Під Києвом виявила арсенал авіаційного озброєння

Фото (ssu.gov.ua)

Арсенал виявили в одному з приватних будинків у селі Новосілки

У Києві правоохоронці виявили в одному з приватних будинків у селі Новосілки Макарівського району Київської області місце незаконного зберігання арсеналу військового авіаційного озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили з території домоволодіння шість уніфікованих блоків типу УБ-32 для стрільби некерованими авіаційними ракетами С-5, призначених для використання на винищувачах типу Міг-21, винищувачах-бомбардувальниках типу Міг-27 і бойових ударних вертольотах типу Мі-24.

За інформацією СБУ, виявлене озброєння фігуранти справи планували вивезти з порушенням встановленого порядку експортного контролю в деякі країни Африки для використання у військових конфліктах.

У результаті вжитих заходів правоохоронці попередили реалізацію постачання товарів військового призначення в країни, проти яких діють міжнародні санкції Ради безпеки ООН. За висновком експертів, протиправні дії могли дискредитувати Україну на світовому ринку озброєння з-за недотримання міжнародних норм і пригрозила введенням санкцій проти нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу. В даний час ведуться слідчі дії для притягнення до відповідальності причетних до незаконної діяльності осіб, встановлення місця походження виявленого озброєння.

Нагадаємо, СБУ блокувала міжнародний канал постачання Росією озброєнь до країн, щодо яких діють санкції ООН.