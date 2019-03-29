ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине обнаружили ракеты из РФ, против которых действуют санкции ООН

Новости » Происшествия    29.03.2019 - 15:28
В Украине обнаружили ракеты из РФ, против которых действуют санкции ООН
Фото: изъятое вооружение (ssu.gov.ua)

РФ использовала украинские порты, как транзитную "базу" для поставок вооружений в третьи страны

СБУ блокировала международный канал поставки Россией вооружений в страны, в отношении которых действуют санкции ООН. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, СБУ изъяла на территории одного из украинских морских портов гранатометы РПГ-7, РПГ-18 и РПГ-22, противотанковые мины ТМ-62М, противопехотные мины МОН-100 и тротиловые шашки общим весом более двухсот килограммов.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины, по факту обнаружения на территории Украины места незаконного хранения тридцати шести ракет 5В27Д к ЗРК С-125 "Печора", принадлежащих ОАО "Рособоронэкспорт", оперативники СБУ изъяли арсенал оружия", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в СБУ сообщают, что было обнаружено гранаты к РПГ-7, упаковки порохового заряда к ПГ-7ПМ, коробки с электродетонаторами и взрывателей МВЧ-62.

В Украине обнаружили ракеты из РФ, против которых действуют санкции ООНФото: изъятое вооружение (ssu.gov.ua)

"По имеющейся информации РФ использовала украинские порты, как транзитную базу" для поставок вооружений в третьи страны. С началом российской агрессии этот арсенал мог быть использован спецслужбами России для создания так называемых "закладок" оружия на юге Украины для дестабилизации ситуации в регионе диверсионными группами, контролируемыми РФ. По материалам СБУ проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечении к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 марта Украина ввела новые санкции против РФ. Президент Украины Указом № 82/2019 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Самолет ВКС России пролетел над США Порошенко назвал условия для переговоров с РФ
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Российская ФедерацияракетаСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь