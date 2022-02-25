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Над Киевом ночью сбили по меньшей мере две ракеты и один истребитель СУ-27, - ОП

Автор: Мария Кучерявец

Над столицей ночью были сбиты по меньшей мере две российские ракеты. При этом также сбит и истребитель СУ-27, его пилот взят в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента Украины Алексея Арестовича во время брифинга.

"Утром было несколько воздушных ударов. В частности, по городу Киев. Наши силы ПВО сбили по меньшей мере две крылатые ракеты и один самолет СУ-27. Летчик попал в плен, сейчас его допрашивают", - рассказал Арестович.

Напомним, в Киеве после падения российского летательного аппарата загорелся 9-этажный дом.

Добавим, что сегодня в спальном районе Киева началась стрельба.

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