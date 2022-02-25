Над Києвом вночі збили щонайменше дві ракети і один винищувач СУ-27, - ОП

Над столицею вночі було збито щонайменше дві російські ракети. При цьому також збито і винищувач СУ-27, його пілот взятий в полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента України Олексія Арестовича під час брифінгу.
"Зранку було декілька повітряних ударів. Зокрема, по місту Київ. Наші сили ПВО збили щонайменше дві крилаті ракети і один літак СУ-27. Льотчик потрапив в полон, зараз його допитують", - розповів Арестович.
Нагадаємо, у Києві після падіння російського літального апарату загорівся 9-поверховий будинок.
Додамо, що сьогодні в спальному районі Києва почалася стрілянина.