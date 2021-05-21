Под Киевом на неделю перекроют трассы на Львов и Одессу

Сообщается, что будут временно перекрыты полосы движения на трассах М-05 Киев - Одесса и М-06 Киев - Чоп, поскольку на нынешнем этапе строительства развязок нужно использовать тяжелую строительную технику.

Участок трассы М-06 Киев - Чоп будут перекрывать в районе Стоянки - левый проезд в направлении Киева будет закрыт на период с 25 мая до 01 июня. Движение будет по одной полосе в обоих направлениях по правой части дороги (в направлении Львова).

Участок трассы М-05 Киев - Одесса перекроют в районе Чабанов с 25 мая до 01 июня - правый проезд в направлении Одессы будет закрыт. Движение будет осуществляться по одной полосе по левой части (в направлении Киева).