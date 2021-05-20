В Киеве возле метро "Демеевская" забил грязевой "гейзер": его высота достигает 10 метров
В Киеве возле станции метро "Демеевская" произошла авария на трубопроводе. Из-за этого инцидента образовался грязевой фонтан высотой до 10 метров, вода затопила проезжую часть и дошла до входа в библиотеку имени Вернадского.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, публикуя видео с места происшествия.
По словам очевидцев, прорыв трубопровода случился около 14:30. Грязевой фонтан достигает 10 метров. Потоки воды обрушились на автопарковку возле библиотеки имени Вернатского. У некоторых машин выбило стекла.
В Киевской городской государственной администрации (КГГА) пока не прокомментировали инцидент.
Прорив на естакаді біля бібліотеки Вернадського.Posted by Чарівний Київ on Thursday, May 20, 2021
Напомним, 14 мая в Киеве на улице Пушкинской прорвало теплотрассу. В результате без горячей воды остались четыре дома.
Отметим, в середине апреля в Донецкой области из-за разрыва трубопровода аварийно остановлен водопровод. Из-за инцидента были сокращены поставки води в 5 городов области.
Как писало РБК-Украина, 24 февраля в Киеве на Шулявке произошла авария на теплотрассе. В результате горячая вода затопила подземный пешеходный переход.