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Під Києвом на тиждень перекриють траси на Львів та Одесу

Автор: РБК-Україна

З 25 травня під Києвом на тиждень частково перекриють траси на Львів та Одесу. Обмеження триватимуть до 1 червня.

Про це у Facebook повідомила Служба автомобільних доріг Київської області.

Повідомляється, що будуть тимчасово перекриті смуги руху на трасах М-05 Київ - Одеса і М-06 Київ - Чоп, оскільки на нинішньому етапі будівництва розв'язок треба використовувати важку будівельну техніку.

Ділянку траси М - 06 Київ - Чоп перекриватимуть в районі Стоянки - лівий проїзд у напрямку Києва буде закрито на період з 25 травня до 01 червня. Рух буде по одній смузі в обох напрямках по правій частині дороги (у напрямку Львова).

Ділянку траси М - 05 Київ - Одеса перекриють в районі Чабанів з 25 травня до 01 червня - правий проїзд у напрямку Одеси буде закритий. Рух здійснюватиметься по одній смузі по лівій частині (у напрямку Києва).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва перекриють рух через марафон "Пробіг під каштанами".

Напередодні в Києві біля станції метро "Деміївська" сталася аварія на трубопроводі. Через це утворився грязьовий фонтан висотою до 10 метрів, вода затопила проїжджу частину і дійшла до бібліотеки імені Вернадського.

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