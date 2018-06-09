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Под Киевом грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

НовостиПроисшествия    09.06.2018 - 13:41
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

ДТП произошло на Гостомельском шоссе

Под Киевом на Гостомельском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Так, по словам водителя автомобиля, его подрезал автомобиль Mercedes Sprinter и ему пришлось применить экстренное торможение, в это время за ним ехал автобус, водитель которого не успел среагировать и въехал в него. В это время за автобусом ехал седельный тягач, который тоже не успел остановиться и въехал в автобус.

Отмечается, что в результате аварии никто серьезно не пострадал. Врачи скорой помощи оказали медицинскую помощь на месте.

При этом на шоссе образовалась многокилометровая пробка в сторону Гостомеля.

 

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Опубліковано Киев Оперативный 9 червня 2018 р.

Напомним, 8 июня в Мариуполе (Донецкая область) произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.

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Теги публикации: Киев, ДТП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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