Под Киевом грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

ДТП произошло на Гостомельском шоссе

Под Киевом на Гостомельском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Так, по словам водителя автомобиля, его подрезал автомобиль Mercedes Sprinter и ему пришлось применить экстренное торможение, в это время за ним ехал автобус, водитель которого не успел среагировать и въехал в него. В это время за автобусом ехал седельный тягач, который тоже не успел остановиться и въехал в автобус.

Отмечается, что в результате аварии никто серьезно не пострадал. Врачи скорой помощи оказали медицинскую помощь на месте.

При этом на шоссе образовалась многокилометровая пробка в сторону Гостомеля.

Серьёзное ДТП с пострадавшими на Гостомельском шоссе Видео: https://youtu.be/vVdn1dYAYuo Масштабное ДТП произошло... Опубліковано Киев Оперативный 9 червня 2018 р.

Напомним, 8 июня в Мариуполе (Донецкая область) произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.