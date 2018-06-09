Під Києвом вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом

ДТП сталося на Гостомельському шосе

Під Києвом на Гостомельському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю трьох автомобілів. Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Так, за словами водія автомобіля, його підрізав автомобіль Mercedes Sprinter і йому довелося застосувати екстрене гальмування, у цей час за ним їхав автобус, водій якого не встиг зреагувати і в'їхав в нього. В цей час за автобусом їхав тягач, який теж не встиг зупинитися і в'їхав в автобус.

Наголошується, що в результаті аварії ніхто серйозно не постраждав. Лікарі швидкої допомоги надали медичну допомогу на місці.

При цьому на шосе утворилася багатокілометрова пробка в бік Гостомеля.

Серйозне ДТП з постраждалими на Гостомельському шосе Відео: https://youtu.be/vVdn1dYAYuo Масштабне ДТП сталося... Опубліковано Київ Оперативний 9 червня 2018 р.

Нагадаємо, 8 червня в Маріуполі (Донецька область) відбулась масова дорожньо-транспортна пригода з участю п'яти автомобілів.