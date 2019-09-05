Под Киевом горит свалка с мусором

В четверг, 5 сентября в селе Демидов Киевской области загорелась свалка с мусором. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании мусора на открытой территории в села Демидов поступило в 8:37. На место происшествия были направлены спасатели. По прибытию они установили, что горит мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га в отдельных районах.

Отмечается, что в настоящее время на тушение привлечено 11 человек личного состава, 3 единицы техники, 1 трактор и 2 самосвала по 20 тонн. Ликвидация пожара продолжается.

Фото: пожар на свалке в селе Демидов (dsns.gov.ua)

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