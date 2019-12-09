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Под Киевом автомобиль врезался в дерево, есть погибшая

Новости » Происшествия     09.12.2019 - 10:00
Под Киевом автомобиль врезался в дерево, есть погибшая
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водитель не была пристегнута ремнем безопасности

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на паблик dtp.kiev.ua в Facebook.

Сообщается, что ДТП произошло утром 9 декабря вблизи села Зазимье в Броварском районе. Автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево. В результате столкновения погибла девушка-водитель автомобиля. По предварительным данным на момент аварии девушка была не пристегнута.

Фото: место ДТП (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киеве на выходных на спуске с Европейской площади на Почтовую произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. В результате один человек погиб, еще один получил травмы. Водитель автомобиля, который допустил столкновения, был пьяным.

Также сообщалось, что в Черновицкой области произошла авария с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате один человек, пассажир легковушки, был госпитализирован с переломом бедра.

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