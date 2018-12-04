Под Киевом банда под видом сотрудников СБУ нападала на элитные авто

Фото: изъятая при обыске форма (kobl.gp.gov.ua)

Нападавшие останавливали и грабили элитные авто в Киеве и области

Силовики задержали банду, которая под видом сотрудников Службы безопасности Украины нападала и грабила владельцев элитных автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

Сообщается, что задержали группу из четырех человек, которые совершали разбойные нападения в Киеве и Киевской области. Нападавшие в форменной одежде, с шевронами и поддельными удостоверениями работников СБУ на дорогах останавливали элитные автомобили и грабили водителей и пассажиров.

В ходе обысков по адресам фигурантов обнаружили форму, шевроны, оружие, балаклавы, рации и номерные знаки, которые использовали во время разбойных нападений. Злоумышленники задержаны, им сообщили о подозрении в разбое. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: изъятые при обыске вещи

Напомним, ранее сообщалось о задержании банды, которая угнала 10 авто в Киеве и области.

В прошлом году РБК-Украина сообщало, что в Одессе полиция задержала серийных угонщиков японских автомобилей.