Під Києвом банда під виглядом співробітників СБУ нападала на елітні авто

Фото: вилучена під час обшуку форма (kobl.gp.gov.ua)

Нападники зупиняли і грабували елітні авто в Києві та області

Силовики затримали банду, яка під виглядом співробітників Служби безпеки України нападала і грабувала власників елітних автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що затримали групу з чотирьох осіб, які скоювали розбійні напади в Києві та Київській області. Нападники у форменому одязі, з шевронами та підробленими посвідченнями працівників СБУ на дорогах зупиняли елітні автомобілі та грабували водіїв і пасажирів.

В ході обшуків за адресами фігурантів виявили форму, шеврони, зброю, балаклави, рації та номерні знаки, які використовували під час розбійних нападів. Зловмисники затримані, їм повідомили про підозру у розбої. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Фото: вилучені при обшуку речі

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання банди, яка викрала 10 авто в Києві та області.

Минулого року РБК-Україна повідомляло, що в Одесі поліція затримала серійних викрадачів японських автомобілів.