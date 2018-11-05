ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Правоохранители задержали банду, которая похитила 10 авто в Киеве и области

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 15:03
Фото: изъятое у злоумышленников (facebook.com/mvs.gov.ua)
Фото: изъятое у злоумышленников (facebook.com/mvs.gov.ua)

Техническое оснащение, которое использовали злоумышленники, позволяло им совершать угон за 40 секунд

Правоохранители задержали банду, которая с требованием выкупа похитила 10 авто в Киеве и области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Как отмечается, четырех участников банды задержали в ходе масштабной спецоперации полиции. Злоумышленники, убегая от правоохранителей, пытались столкнуть полицейских с дороги, но в результате сами же слетели в кювет.

"Высокий уровень технического оснащения, которое использовали злоумышленники, позволял им совершать угон за 40 секунд. На счету преступной группы - 10 задокументированных угонов в Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время всем задержанным объявлено о подозрении. Также отмечается, что один из злоумышленников совершал преступления, будучи условно осужденным.

 

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе полиция задержала серийных угонщиков японских автомобилей.

Также сообщалось, что внутренняя безопасность Национальной полиции Украины повторно задержала подозреваемого в групповых угонах автомобилей за подкуп следователя полиции Одессы.

В военном комиссариате Киева заявили о крайне низкой явке призывников Цены на АЗС в Киеве продолжают снижаться
Новости Украины КиевМинистерство внутренних дел Украиныугон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь