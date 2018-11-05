Правоохранители задержали банду, которая похитила 10 авто в Киеве и области

Фото: изъятое у злоумышленников (facebook.com/mvs.gov.ua)

Техническое оснащение, которое использовали злоумышленники, позволяло им совершать угон за 40 секунд

Правоохранители задержали банду, которая с требованием выкупа похитила 10 авто в Киеве и области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Как отмечается, четырех участников банды задержали в ходе масштабной спецоперации полиции. Злоумышленники, убегая от правоохранителей, пытались столкнуть полицейских с дороги, но в результате сами же слетели в кювет.

"Высокий уровень технического оснащения, которое использовали злоумышленники, позволял им совершать угон за 40 секунд. На счету преступной группы - 10 задокументированных угонов в Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время всем задержанным объявлено о подозрении. Также отмечается, что один из злоумышленников совершал преступления, будучи условно осужденным.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе полиция задержала серийных угонщиков японских автомобилей.

Также сообщалось, что внутренняя безопасность Национальной полиции Украины повторно задержала подозреваемого в групповых угонах автомобилей за подкуп следователя полиции Одессы.