Під Києвом автомобіль врізався в дерево, є загиблі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водій не була пристебнута ременем безпеки

У Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода в результаті якого загинув один чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на паблік dtp.kiev.ua Facebook.

Повідомляється, що ДТП сталося вранці 9 грудня поблизу села Зазим'є в Броварському районі. Автомобіль злетів з дороги та врізався у дерево. В результаті зіткнення загинула дівчина-водій автомобіля. За попередніми даними на момент аварії дівчина була не пристебнута.

Фото: місце ДТП (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Києві на вихідних на спуску з Європейської площі на Поштову відбулося смертельне ДТП з участю двох автомобілів. В результаті один чоловік загинув, ще один отримав травми. Водій автомобіля, який допустив зіткнення, був п'яним.

Також повідомлялося, що в Чернівецькій області сталася аварія за участю легкового автомобіля і мікроавтобуса. Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті один чоловік, пасажир легковика, був госпіталізований з переломом стегна.