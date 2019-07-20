Под Киевом автомобиль сбил трех пешеходов, есть жертвы

Фото: на месте дорожно-транспортного происшествия (kv.npu.gov.ua)

Инцидент произошел вечером, 19 июля

Вечером пятницы, 19 июля, вблизи села Вита Почтовая (Киевская область) на автодороге Киев-Одесса в результате наезда легкового автомобиля погибли 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служу полиции Киева.

По предварительным данным правоохранителей, 20-летний водитель пытался совершить обгон, но допустил наезд на трех пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Водитель автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия был трезв.

Отмечается, что в результате инцидента от полученных телесных повреждений погибли все трое пешеходов - 2 женщины и один мужчина. Погибшие были местными жителями.

"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта" Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Отмечается, что водителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Сейчас водитель задержан и дает показания следователям. Полиция решает вопрос избрания меры пресечения.

Напомним, в четверг, 18 июля, на трассе Одесса-Рени произошло столкновения автомобиля и грузовика. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека. Среди погибших есть ребенок. По данным полиции, неподалеку от села Удобное столкнулись грузовик МАН и автомобиль Volkswagen.