ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Києвом автомобіль насмерть збив трьох людей

Новини » Надзвичайні події    20.07.2019 - 09:56
Під Києвом автомобіль насмерть збив трьох людей
Фото: на місці дорожньо-транспортної пригоди (kv.npu.gov.ua)

Інцидент стався ввечері, 19 липня

Ввечері п'ятниці, 19 липня, поблизу села Віта Поштова (Київська область) на автодорозі Київ-Одеса в результаті наїзду легкового автомобіля загинули 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служу поліції Києва.

За попередніми даними правоохоронців, 20-річний водій намагався здійснити обгін, але допустив наїзд на трьох пішоходів, які переходили дорогу у невстановленому місці. Водій автомобіля в момент дорожньо-транспортної пригоди був тверезий.

Зазначається, що в результаті інциденту від отриманих тілесних ушкоджень загинули всі троє пішоходів - 2 жінки та один чоловік. Загиблі були місцевими жителями.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.  286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту" Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

Наголошується, що водію загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Наразі водій затриманий та дає покази слідчим. Поліція вирішує питання обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у четвер, 18 липня, на трасі Одеса-Рені сталося зіткнення автомобіля та вантажівки. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 4 людини. Серед загиблих є дитина. За даними поліції, неподалік від села Удобне зіткнулись вантажівка МАН та автомобіль Volkswagen.

Біля будівлі Ради затримали чоловіка з гранатою У Мексиці в аварії з екскурсійним автобусом загинули 15 осіб
Новини України КиївДТПКиївська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся