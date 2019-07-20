Під Києвом автомобіль насмерть збив трьох людей

Фото: на місці дорожньо-транспортної пригоди (kv.npu.gov.ua)

Інцидент стався ввечері, 19 липня

Ввечері п'ятниці, 19 липня, поблизу села Віта Поштова (Київська область) на автодорозі Київ-Одеса в результаті наїзду легкового автомобіля загинули 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служу поліції Києва.

За попередніми даними правоохоронців, 20-річний водій намагався здійснити обгін, але допустив наїзд на трьох пішоходів, які переходили дорогу у невстановленому місці. Водій автомобіля в момент дорожньо-транспортної пригоди був тверезий.

Зазначається, що в результаті інциденту від отриманих тілесних ушкоджень загинули всі троє пішоходів - 2 жінки та один чоловік. Загиблі були місцевими жителями.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту" Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

Наголошується, що водію загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Наразі водій затриманий та дає покази слідчим. Поліція вирішує питання обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у четвер, 18 липня, на трасі Одеса-Рені сталося зіткнення автомобіля та вантажівки. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 4 людини. Серед загиблих є дитина. За даними поліції, неподалік від села Удобне зіткнулись вантажівка МАН та автомобіль Volkswagen.