У Києво-Печерській лаврі відкрили Дальні печери, але є обмеження

У Києво-Печерській лаврі знову відкрили для паломників і відвідувачів Дальні (Феодосієві) печери, які були недоступні протягом тривалого часу. Поки вони працюватимуть у тестовому режимі з обмеженим графіком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний заповідник "Києво-Печерська лавра".
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Відкриття Дальніх печер приурочили до Дня Хрещення України-Русі та Дня Української Державності. Урочистості розпочалися молебнем за Україну.
У Національному заповіднику зазначили, що це ще один крок до відновлення доступу українців до найдавніших святинь Лаври. У лютому цього року для паломників уже відкрили Ближні (Антонієві) печери, а тепер доступними стали й Дальні.
Дальні (Феодосієві) печери разом із Ближніми утворюють унікальний підземний комплекс, із якого в середині XI століття почалася історія Києво-Печерського монастиря.
У підземеллях збереглися:
До 15 серпня Дальні печери працюватимуть у тестовому режимі. Відвідати їх можна буде щоп'ятниці та щонеділі з 09:00 до 12:00.
Із 16 серпня заповідник планує розширити графік роботи. У першій половині дня печери прийматимуть паломницькі групи, а після технічної перерви - екскурсійні.
Одночасно до підземного комплексу допускатимуть групи до 12 осіб. Потрапити можна буде як за попереднім записом, так і в порядку живої черги.
У заповіднику наголошують, що відкриття Дальніх печер є частиною роботи з повернення українцям доступу до духовної та культурної спадщини Києво-Печерської лаври.
Генеральний директор Національного заповідника Максим Остапенко зазначив, що попереду ще багато роботи, зокрема в межах підготовки до відзначення 1000-річчя Києво-Печерської лаври.
Зазначимо, Ближні (Антонієві) печери знову відкрили для паломників наприкінці лютого 2026 року. Зараз вони працюють із середи до неділі за попереднім записом через екскурсійне бюро заповідника.
Нагадаємо, у ніч на 24 січня 2026 року під час масованої російської ракетно-дронової атаки на Київ пошкоджень зазнали об'єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Вибухова хвиля пошкодила вхід до комплексу Дальніх печер та Аннозачатіївську церкву: були вибиті вікна й двері, місцями зруйновано штукатурне оздоблення. Печери залишилися неушкодженими.
У ніч на 15 червня внаслідок удару дронів зі сторони РФ серйозно постраждав Успенський собор Києво-Печерської лаври, де виникла масштабна пожежа. Також були пошкоджені інші об'єкти заповідника, зокрема Башта Івана Кущника та будівля "Мистецького арсеналу". Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь і врятувати унікальні історичні реліквії, а уряд уже заявив про підготовку до відновлення пошкодженої святині.