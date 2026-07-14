В Киево-Печерской лавре открыли Дальнее пещеры, но есть ограничения

Главное: Возвращение святыни: В Киево-Печерской лавре снова открыли для паломников и посетителей Дальней (Феодосиевы) пещеры.

В Киево-Печерской лавре снова открыли для паломников и посетителей Дальней (Феодосиевы) пещеры. Историческая ценность: Дальние пещеры образуют уникальный подземный комплекс XI века. В них сохранились древнейшие подземные храмы, келья преподобного Феодосия, Варяжские пещеры и мощи святых.

Дальние пещеры образуют уникальный подземный комплекс XI века. В них сохранились древнейшие подземные храмы, келья преподобного Феодосия, Варяжские пещеры и мощи святых. Тестовый режим: До 15 августа подземелье будут работать по ограниченному графику.

До 15 августа подземелье будут работать по ограниченному графику. Новые правила со средины августа: С 16 августа заповедник расширит график работы.

С 16 августа заповедник расширит график работы. Ограничение на вход: Одновременно в пещеры будут запускать группы численностью до 12 человек.

Дальние пещеры снова открыты

Открытие Дальних пещер приурочили ко Дню Крещения Украины-Руси и Дню Украинской Государственности. Торжества начались молебном за Украину.

В Национальном заповеднике отметили, что это еще один шаг к восстановлению доступа украинцев к древнейшим святыням Лавры. В феврале этого года для паломников уже открыли Ближние (Антониевые) пещеры, а теперь доступны и Дальние.

Дальние (Феодосиевы) пещеры вместе с Ближними образуют уникальный подземный комплекс, с которого в средине XI века началась история Киево-Печерского монастыря.

В подземельях сохранились:

древнейшие подземные храмы Лавры;

келья преподобного Феодосия;

Варяжские пещеры;

мощи преподобных Печерских.

Как будут работать пещеры

До 15 августа Дальние пещеры будут работать в тестовом режиме. Посетить их можно будет каждую пятницу и воскресенье с 09:00 до 12:00.

С 16 августа заповедник намерен расширить график работы. В первой половине дня пещеры будут принимать паломнические группы, а после технического перерыва - экскурсионные.

Одновременно к подземному комплексу будут допускаться группы до 12 человек. Попасть можно будет как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.

Почему это важно

В заповеднике отмечают, что открытие Дальних пещер является частью работы по возвращению украинцам доступа к духовному и культурному наследию Киево-Печерской лавры.

Генеральный директор Национального заповедника Максим Остапенко отметил, что впереди еще много работы, в частности, в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Киево-Печерской лавры.

Отметим, что Ближние (Антониевые) пещеры вновь открыли для паломников в конце февраля 2026 года. Сейчас они работают со среды по воскресенье по предварительной записи через экскурсионное бюро заповедника.