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В Киево-Печерской лавре открыли Дальнее пещеры, но есть ограничения

17:37 14.07.2026 Вт
3 мин
Дальние пещеры будут работать в тестовом режиме
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Киево-Печерская лавра (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киево-Печерской лавре снова открыли для паломников и посетителей Дальнее (Феодосиевы) пещеры, которые были недоступны в течение длительного времени. Пока они будут работать в тестовом режиме с ограниченным графиком.

Главное:

  • Возвращение святыни: В Киево-Печерской лавре снова открыли для паломников и посетителей Дальней (Феодосиевы) пещеры.
  • Историческая ценность: Дальние пещеры образуют уникальный подземный комплекс XI века. В них сохранились древнейшие подземные храмы, келья преподобного Феодосия, Варяжские пещеры и мощи святых.
  • Тестовый режим: До 15 августа подземелье будут работать по ограниченному графику.
  • Новые правила со средины августа: С 16 августа заповедник расширит график работы.
  • Ограничение на вход: Одновременно в пещеры будут запускать группы численностью до 12 человек.

Дальние пещеры снова открыты

Открытие Дальних пещер приурочили ко Дню Крещения Украины-Руси и Дню Украинской Государственности. Торжества начались молебном за Украину.

В Национальном заповеднике отметили, что это еще один шаг к восстановлению доступа украинцев к древнейшим святыням Лавры. В феврале этого года для паломников уже открыли Ближние (Антониевые) пещеры, а теперь доступны и Дальние.

Дальние (Феодосиевы) пещеры вместе с Ближними образуют уникальный подземный комплекс, с которого в средине XI века началась история Киево-Печерского монастыря.

В подземельях сохранились:

  • древнейшие подземные храмы Лавры;
  • келья преподобного Феодосия;
  • Варяжские пещеры;
  • мощи преподобных Печерских.
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Как будут работать пещеры

До 15 августа Дальние пещеры будут работать в тестовом режиме. Посетить их можно будет каждую пятницу и воскресенье с 09:00 до 12:00.

С 16 августа заповедник намерен расширить график работы. В первой половине дня пещеры будут принимать паломнические группы, а после технического перерыва - экскурсионные.

Одновременно к подземному комплексу будут допускаться группы до 12 человек. Попасть можно будет как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.

Почему это важно

В заповеднике отмечают, что открытие Дальних пещер является частью работы по возвращению украинцам доступа к духовному и культурному наследию Киево-Печерской лавры.

Генеральный директор Национального заповедника Максим Остапенко отметил, что впереди еще много работы, в частности, в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Киево-Печерской лавры.

Отметим, что Ближние (Антониевые) пещеры вновь открыли для паломников в конце февраля 2026 года. Сейчас они работают со среды по воскресенье по предварительной записи через экскурсионное бюро заповедника.

Удары по Киево-Печерской лавре

Напомним, в ночь на 24 января 2026 года во время массированной российской ракетно-дроновой атаки на Киев повреждения получили объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Взрывная волна повредила вход в комплекс Дальних пещер и Аннозачатьевскую церковь: были выбиты окна и двери, местами разрушена штукатурная отделка. Пещеры остались невредимыми.

В ночь на 15 июня в результате удара дронов со стороны РФ серьезно пострадал Успенский собор Киево-Печерской лавры, где возник масштабный пожар. Также были повреждены другие объекты заповедника, в частности, Башня Ивана Кущника и здание "Мистецького арсенала". Спасателям удалось ликвидировать огонь и спасти уникальные исторические реликвии, а правительство уже заявило о подготовке к восстановлению поврежденной святыни.

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