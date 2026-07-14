В Киево-Печерской лавре открыли Дальнее пещеры, но есть ограничения

В Киево-Печерской лавре снова открыли для паломников и посетителей Дальнее (Феодосиевы) пещеры, которые были недоступны в течение длительного времени. Пока они будут работать в тестовом режиме с ограниченным графиком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра".
Главное:
Открытие Дальних пещер приурочили ко Дню Крещения Украины-Руси и Дню Украинской Государственности. Торжества начались молебном за Украину.
В Национальном заповеднике отметили, что это еще один шаг к восстановлению доступа украинцев к древнейшим святыням Лавры. В феврале этого года для паломников уже открыли Ближние (Антониевые) пещеры, а теперь доступны и Дальние.
Дальние (Феодосиевы) пещеры вместе с Ближними образуют уникальный подземный комплекс, с которого в средине XI века началась история Киево-Печерского монастыря.
В подземельях сохранились:
До 15 августа Дальние пещеры будут работать в тестовом режиме. Посетить их можно будет каждую пятницу и воскресенье с 09:00 до 12:00.
С 16 августа заповедник намерен расширить график работы. В первой половине дня пещеры будут принимать паломнические группы, а после технического перерыва - экскурсионные.
Одновременно к подземному комплексу будут допускаться группы до 12 человек. Попасть можно будет как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.
В заповеднике отмечают, что открытие Дальних пещер является частью работы по возвращению украинцам доступа к духовному и культурному наследию Киево-Печерской лавры.
Генеральный директор Национального заповедника Максим Остапенко отметил, что впереди еще много работы, в частности, в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Киево-Печерской лавры.
Отметим, что Ближние (Антониевые) пещеры вновь открыли для паломников в конце февраля 2026 года. Сейчас они работают со среды по воскресенье по предварительной записи через экскурсионное бюро заповедника.
Напомним, в ночь на 24 января 2026 года во время массированной российской ракетно-дроновой атаки на Киев повреждения получили объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Взрывная волна повредила вход в комплекс Дальних пещер и Аннозачатьевскую церковь: были выбиты окна и двери, местами разрушена штукатурная отделка. Пещеры остались невредимыми.
В ночь на 15 июня в результате удара дронов со стороны РФ серьезно пострадал Успенский собор Киево-Печерской лавры, где возник масштабный пожар. Также были повреждены другие объекты заповедника, в частности, Башня Ивана Кущника и здание "Мистецького арсенала". Спасателям удалось ликвидировать огонь и спасти уникальные исторические реликвии, а правительство уже заявило о подготовке к восстановлению поврежденной святыни.