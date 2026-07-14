У Києво-Печерській лаврі відкрили Дальні печери, але є обмеження

У Києво-Печерській лаврі знову відкрили для паломників і відвідувачів Дальні (Феодосієві) печери, які були недоступні протягом тривалого часу. Поки вони працюватимуть у тестовому режимі з обмеженим графіком.

Головне: Повернення святині: У Києво-Печерській лаврі знову відкрили для паломників та відвідувачів Дальні (Феодосієві) печери.

У Києво-Печерській лаврі знову відкрили для паломників та відвідувачів Дальні (Феодосієві) печери. Історична цінність: Дальні печери утворюють унікальний підземний комплекс XI століття. У них збереглися найдавніші підземні храми, келія преподобного Феодосія, Варязькі печери та мощі святих.

Дальні печери утворюють унікальний підземний комплекс XI століття. У них збереглися найдавніші підземні храми, келія преподобного Феодосія, Варязькі печери та мощі святих. Тестовий режим: До 15 серпня підземелля працюватимуть за обмеженим графіком.

До 15 серпня підземелля працюватимуть за обмеженим графіком. Нові правила з середини серпня: З 16 серпня заповідник розширить графік роботи.

З 16 серпня заповідник розширить графік роботи. Обмеження на вхід: Одночасно до печер запускатимуть групи чисельністю до 12 осіб.

Дальні печери знову відкриті

Відкриття Дальніх печер приурочили до Дня Хрещення України-Русі та Дня Української Державності. Урочистості розпочалися молебнем за Україну.

У Національному заповіднику зазначили, що це ще один крок до відновлення доступу українців до найдавніших святинь Лаври. У лютому цього року для паломників уже відкрили Ближні (Антонієві) печери, а тепер доступними стали й Дальні.

Дальні (Феодосієві) печери разом із Ближніми утворюють унікальний підземний комплекс, із якого в середині XI століття почалася історія Києво-Печерського монастиря.

У підземеллях збереглися:

найдавніші підземні храми Лаври;

келія преподобного Феодосія;

Варязькі печери;

мощі преподобних Печерських.

Як працюватимуть печери

До 15 серпня Дальні печери працюватимуть у тестовому режимі. Відвідати їх можна буде щоп'ятниці та щонеділі з 09:00 до 12:00.

Із 16 серпня заповідник планує розширити графік роботи. У першій половині дня печери прийматимуть паломницькі групи, а після технічної перерви - екскурсійні.

Одночасно до підземного комплексу допускатимуть групи до 12 осіб. Потрапити можна буде як за попереднім записом, так і в порядку живої черги.

Чому це важливо

У заповіднику наголошують, що відкриття Дальніх печер є частиною роботи з повернення українцям доступу до духовної та культурної спадщини Києво-Печерської лаври.

Генеральний директор Національного заповідника Максим Остапенко зазначив, що попереду ще багато роботи, зокрема в межах підготовки до відзначення 1000-річчя Києво-Печерської лаври.

Зазначимо, Ближні (Антонієві) печери знову відкрили для паломників наприкінці лютого 2026 року. Зараз вони працюють із середи до неділі за попереднім записом через екскурсійне бюро заповідника.