У Києво-Печерській лаврі відкрили Дальні печери, але є обмеження
У Києво-Печерській лаврі знову відкрили для паломників і відвідувачів Дальні (Феодосієві) печери, які були недоступні протягом тривалого часу. Поки вони працюватимуть у тестовому режимі з обмеженим графіком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний заповідник "Києво-Печерська лавра".
Головне:
- Повернення святині: У Києво-Печерській лаврі знову відкрили для паломників та відвідувачів Дальні (Феодосієві) печери.
- Історична цінність: Дальні печери утворюють унікальний підземний комплекс XI століття. У них збереглися найдавніші підземні храми, келія преподобного Феодосія, Варязькі печери та мощі святих.
- Тестовий режим: До 15 серпня підземелля працюватимуть за обмеженим графіком.
- Нові правила з середини серпня: З 16 серпня заповідник розширить графік роботи.
- Обмеження на вхід: Одночасно до печер запускатимуть групи чисельністю до 12 осіб.
Дальні печери знову відкриті
Відкриття Дальніх печер приурочили до Дня Хрещення України-Русі та Дня Української Державності. Урочистості розпочалися молебнем за Україну.
У Національному заповіднику зазначили, що це ще один крок до відновлення доступу українців до найдавніших святинь Лаври. У лютому цього року для паломників уже відкрили Ближні (Антонієві) печери, а тепер доступними стали й Дальні.
Дальні (Феодосієві) печери разом із Ближніми утворюють унікальний підземний комплекс, із якого в середині XI століття почалася історія Києво-Печерського монастиря.
У підземеллях збереглися:
- найдавніші підземні храми Лаври;
- келія преподобного Феодосія;
- Варязькі печери;
- мощі преподобних Печерських.
Як працюватимуть печери
До 15 серпня Дальні печери працюватимуть у тестовому режимі. Відвідати їх можна буде щоп'ятниці та щонеділі з 09:00 до 12:00.
Із 16 серпня заповідник планує розширити графік роботи. У першій половині дня печери прийматимуть паломницькі групи, а після технічної перерви - екскурсійні.
Одночасно до підземного комплексу допускатимуть групи до 12 осіб. Потрапити можна буде як за попереднім записом, так і в порядку живої черги.
Чому це важливо
У заповіднику наголошують, що відкриття Дальніх печер є частиною роботи з повернення українцям доступу до духовної та культурної спадщини Києво-Печерської лаври.
Генеральний директор Національного заповідника Максим Остапенко зазначив, що попереду ще багато роботи, зокрема в межах підготовки до відзначення 1000-річчя Києво-Печерської лаври.
Зазначимо, Ближні (Антонієві) печери знову відкрили для паломників наприкінці лютого 2026 року. Зараз вони працюють із середи до неділі за попереднім записом через екскурсійне бюро заповідника.
Удари по Києво-Печерській лаврі
Нагадаємо, у ніч на 24 січня 2026 року під час масованої російської ракетно-дронової атаки на Київ пошкоджень зазнали об'єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Вибухова хвиля пошкодила вхід до комплексу Дальніх печер та Аннозачатіївську церкву: були вибиті вікна й двері, місцями зруйновано штукатурне оздоблення. Печери залишилися неушкодженими.
У ніч на 15 червня внаслідок удару дронів зі сторони РФ серйозно постраждав Успенський собор Києво-Печерської лаври, де виникла масштабна пожежа. Також були пошкоджені інші об'єкти заповідника, зокрема Башта Івана Кущника та будівля "Мистецького арсеналу". Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь і врятувати унікальні історичні реліквії, а уряд уже заявив про підготовку до відновлення пошкодженої святині.