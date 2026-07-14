ua en ru
Вт, 14 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киево-Печерской лавре открыли Дальнее пещеры, но есть ограничения

17:37 14.07.2026 Вт
3 мин
Дальние пещеры будут работать в тестовом режиме
aimg Татьяна Веремеева
В Киево-Печерской лавре открыли Дальнее пещеры, но есть ограничения Фото: Киево-Печерская лавра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Киево-Печерской лавре снова открыли для паломников и посетителей Дальнее (Феодосиевы) пещеры, которые были недоступны в течение длительного времени. Пока они будут работать в тестовом режиме с ограниченным графиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра".

Главное:

  • Возвращение святыни: В Киево-Печерской лавре снова открыли для паломников и посетителей Дальней (Феодосиевы) пещеры.
  • Историческая ценность: Дальние пещеры образуют уникальный подземный комплекс XI века. В них сохранились древнейшие подземные храмы, келья преподобного Феодосия, Варяжские пещеры и мощи святых.
  • Тестовый режим: До 15 августа подземелье будут работать по ограниченному графику.
  • Новые правила со средины августа: С 16 августа заповедник расширит график работы.
  • Ограничение на вход: Одновременно в пещеры будут запускать группы численностью до 12 человек.

Дальние пещеры снова открыты

Открытие Дальних пещер приурочили ко Дню Крещения Украины-Руси и Дню Украинской Государственности. Торжества начались молебном за Украину.

В Национальном заповеднике отметили, что это еще один шаг к восстановлению доступа украинцев к древнейшим святыням Лавры. В феврале этого года для паломников уже открыли Ближние (Антониевые) пещеры, а теперь доступны и Дальние.

Дальние (Феодосиевы) пещеры вместе с Ближними образуют уникальный подземный комплекс, с которого в средине XI века началась история Киево-Печерского монастыря.

В подземельях сохранились:

  • древнейшие подземные храмы Лавры;
  • келья преподобного Феодосия;
  • Варяжские пещеры;
  • мощи преподобных Печерских.
Читайте также: Момент удара России по Киево-Печерской лавре попал на видео

Как будут работать пещеры

До 15 августа Дальние пещеры будут работать в тестовом режиме. Посетить их можно будет каждую пятницу и воскресенье с 09:00 до 12:00.

С 16 августа заповедник намерен расширить график работы. В первой половине дня пещеры будут принимать паломнические группы, а после технического перерыва - экскурсионные.

Одновременно к подземному комплексу будут допускаться группы до 12 человек. Попасть можно будет как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.

Почему это важно

В заповеднике отмечают, что открытие Дальних пещер является частью работы по возвращению украинцам доступа к духовному и культурному наследию Киево-Печерской лавры.

Генеральный директор Национального заповедника Максим Остапенко отметил, что впереди еще много работы, в частности, в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Киево-Печерской лавры.

Отметим, что Ближние (Антониевые) пещеры вновь открыли для паломников в конце февраля 2026 года. Сейчас они работают со среды по воскресенье по предварительной записи через экскурсионное бюро заповедника.

Удары по Киево-Печерской лавре

Напомним, в ночь на 24 января 2026 года во время массированной российской ракетно-дроновой атаки на Киев повреждения получили объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Взрывная волна повредила вход в комплекс Дальних пещер и Аннозачатьевскую церковь: были выбиты окна и двери, местами разрушена штукатурная отделка. Пещеры остались невредимыми.

В ночь на 15 июня в результате удара дронов со стороны РФ серьезно пострадал Успенский собор Киево-Печерской лавры, где возник масштабный пожар. Также были повреждены другие объекты заповедника, в частности, Башня Ивана Кущника и здание "Мистецького арсенала". Спасателям удалось ликвидировать огонь и спасти уникальные исторические реликвии, а правительство уже заявило о подготовке к восстановлению поврежденной святыни.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев
Новости
Свириденко уволили: что дальше будет с Кабмином и сменят ли Федорова
Свириденко уволили: что дальше будет с Кабмином и сменят ли Федорова
Аналитика
"Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком