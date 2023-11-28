У Києво-Печерській лаврі презентували повернене "скіфське золото" (фото, відео)

Сьогодні, 28 листопада, у Скарбниці на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" відбулась презентація окремих артефактів з колекції "Крим: золото й таємниці Чорного моря", яку напередодні повернули Україні.

РБК-Україна публікує фото унікальних кримських реліквій, що були представлені на заході.

Зокрема, на заході знаходився нещодавно назначений тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, який презентував частину повернених артефактів разом із представником музею.

Варто зазначити, що відкриття виставки пройшло за участі багатьох відомих політичних та культурних діячів України.

Відомо, що до моменту деокупації Криму "скіфське золото" тимчасово зберігатиметься на території Києво-Печерської лаври.

Артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря" в Амстердамі, повернулися до України після майже 10 років судів.

Історія "Скіфського золота"

На початку 2014 року колекцію "скіфського золота" з музею в Києві та чотирьох музеїв Криму відправили на виставку в Амстердамі. Вона мала проходити з лютого по серпень в археологічному музеї Алларда Пірсона.

Після окупації Криму Росію, що сталася вже після відкриття виставки, виникло питання про те, кому повертати колекцію - 565 музейних предметів загальною страховою вартістю 10 млн доларів.

На частину колекції, що належить кримським музеям, після окупації заявила свої права РФ. Україна зі свого боку заявила, що експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка тимчасово перебуває не під українським контролем, і мають бути передані безпосередньо Україні.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію і постановив передати її до Києва. Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення про передачу "скіфського золота" Україні.

І вже цьогоріч, 9 червня Верховний суд Нідерландів підтримав рішення про передачу "скіфського золота" Україні. Тоді Росія не змогла оскаржити право на цінності.

Вчора стало відомо, що Артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря" в Амстердамі, повернулися до України.

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