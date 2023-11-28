В Киево-Печерской лавре презентовали возвращенное "скифское золото" (фото, видео)

Сегодня, 28 ноября, в Сокровищнице на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" состоялась презентация отдельных артефактов из коллекции "Крым: золото и тайны Черного моря", которую накануне вернули Украине.

В частности, на мероприятии был недавно назначенный временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, который представил часть возвращенных артефактов вместе с представителем музея.

Известно, что к моменту деоккупации Крыма "скифское золото" будет временно храниться на территории Киево-Печерской лавры.

Артефакты из четырех музеев Крыма, представленных на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме, вернулись в Украину после почти 10 лет судов.

История "Скифского золота"

В начале 2014 года коллекцию "скифского золота" из музея в Киеве и четырех музеев Крыма отправили на выставку в Амстердаме. Она должна была проходить с февраля по август в археологическом музее Алларда Пирсона.

После оккупации Крыма Россию, последовавшую уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию - 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн долларов.

На часть принадлежащей крымским музеям коллекции после оккупации заявила свои права РФ. Украина со своей стороны заявила, что экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем и должна быть передана непосредственно Украине.

В декабре 2016 Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать ее в Киев. Верховный суд Нидерландов подтвердил решение о передаче "скифского золота" Украине.

И уже 9 июня Верховный суд Нидерландов поддержал решение о передаче "скифского золота" Украине. Тогда Россия не смогла оспорить право на ценности.

Вчера стало известно, что Артефакты из четырех музеев Крыма, представленных на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме, вернулись в Украину.

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