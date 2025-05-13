Церкви в Україні перевірять на пропаганду ідеології "русского міра"
Кабінет міністрів України визначив ознаки пропаганди "русского міра". З'явилися підстави для перевірки УПЦ Московського патріархату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 9 травня 2025 р. № 541.
Постановою затверджений "Порядок розгляду фактів пропаганди "русского міра" через релігійні організації".
Згідно з документом, пропаганда "русского міра" - поширення відповідної ідеології, що суперечить національній безпеці України.
Розгляд проводиться за ініціативою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) або на підставі звернення органів влади, громадян чи організацій.
Якщо виявлено ознаки пропаганди, ДЕСС видає наказ про створення групи для розгляду питання. До групи входять працівники ДЕСС, за потреби - представники інших державних органів та наукових установ.
Група враховує дані з публічних реєстрів, ЗМІ, експертиз, відкритих джерел, отримані від органів влади чи громадськості. За потреби призначається релігієзнавча експертиза, яка триває не більше 30 днів.
Якщо зафіксовано неодноразові факти пропаганди - ДЕСС затверджує відповідний висновок наказом. Наказ із висновками публікується на сайті ДЕСС та надсилається релігійній організації протягом трьох днів.
Ознаки пропаганди "русского міра"
- Обґрунтування необхідності відновлення євразійського імперського простору, в якому немає місця для незалежної України, під егідою Російської Федерації
- Представлення так званої "спеціальної військової операції" як "священної війни", "протистояння бездуховному, безбожному Заходу"
- Обґрунтування територіальних претензій та російської військової агресії, знищення суверенітету і територіальної цілісності України з посиланням на спільну історію, релігійні традиції, мовну спорідненість, історичну пам’ять
- Заперечення існування української нації, української державності, права України на державний суверенітет з використанням ідей "триєдиної Русі", "триєдинства російського народу"
- Виправдання експансії Московського патріархату на території України за допомогою аргументів про унікальність російського історичного шляху, російської духовності, особливу святість, "вселенськість" російського православ’я, одвічну боротьбу Росії із Заходом
- Виправдання придушення церковного життя в Україні, її національноісторичних релігійних традицій
- Заперечення права українських церков на автокефалію
- Поширення ідеї про те, що будь-яке національне самоусвідомлення українців і білорусів загрожує "триєдиному російському народу", зменшує його популяцію, а тому повинно жорстоко придушуватися, зокрема із застосуванням збройних сил
- Обґрунтування російського месіанства та цивілізаторськопросвітницької історичної ролі Росії у процесі становлення та розвитку Української держави
- Виправдання злочинів російських військових, вчинених на території України, як таких, що усувають перешкоди для здійснення особливої російської місії у світі
- Поширення та роз’яснення ідей необхідності збирання "російських земель", що не мають чітко окреслених кордонів і охоплюють всі території, на яких проживають носії російської мови чи православні віруючі
- Обґрунтування усунення перешкод, зокрема воєнним шляхом, для возз’єднання "розділеного російського народу"
- Примітка: використання таких ідей у науці, освіті чи аналітиці не вважається пропагандою, якщо не має агітаційної мети.
Заборона московської церкви
Нагадаємо, Кабмін затвердив Порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. У разі виявлення цих ознак церква може бути заборонена за рішенням суду.
Абсолютна більшість (85%) українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ Московського патріархату.
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