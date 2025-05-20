Киево-Печерская лавра без МП: что изменилось в духовном сердце Украины

Сегодня Киево-Печерская лавра проходит период самой сложной и важной исторической трансформации. Ведь после того, как ушел московский патриархат, она возвращается в украинское сакральное духовное пространство.

Какие изменения произошли в Лавре после того, как из нее ушел МП

По словам эксперта, возвращаясь в украинское сакральное духовное пространство Киево-Печерская лавра освобождается:

от российского нарратива;

от российской пропаганды;

от российской идеологии.

"Это очень важный период, который зависит не только от Заповедника, не только от монахов Православной церкви Украины, которые уже начали здесь служение. Он зависит от всего общества - насколько мы будем интересоваться нашим историческим и культурным наследием", - подчеркнул Остапенко.

Он напомнил, что это - наша национальная святыня, которая была создана почти тысячу лет назад.

"И она служила украинцам тысячелетия. Она давала вдохновение, она сохраняла пантеон святых, она вдохновляла выдающихся наших исторических деятелей. И Россия, понимая все это, за последние 300 лет сделала все, чтобы лишить нас этого исторического культурного наследия", - признал гендиректор заповедника.

Он отметил, что измененная Лавра должна нести духовные ценности, заложенные в 1150-х годах - во времена основания монастыря афонским монахом Антонием.

"Эти черты нашей идентичности в Лавре формировались великими киевскими князьями, в литовские и казацкие времена - нашими героическими гетманами, всем огромным списком выдающихся украинцев, которые были причастны к Печерской святыне", - рассказал Остапенко.

В то же время, по его словам, "такая, сформированная веками нашей истории, украинская идентичность всегда была мишенью для имперской России, которая похищала и искажала наше наследие".

Он объяснил, что РФ заменяла все своими собственными "маркерами, российскими нарративами, российскими легендами".

"От таких ключевых личностей нашей истории, как князь Константин Острожский и гетман Иван Мазепа - и до легендарных, былинных персонажей, как Илья Муровлянин - Сапожок, которого московиты с 18 века переименовали в "Илью из города Мурома", - подытожил специалист.