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Кияни пережили найтеплішу ніч за 139 років

Новини » Суспільство     13.11.2019 - 11:45
Кияни пережили найтеплішу ніч за 139 років
Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

Це в же п’ятий температурний рекорд у листопаді

Черговий температурний рекорд встановлено в Києві в ніч на 13 листопада 2019 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними синоптиків, в ніч на 13 листопада не опустилася нижче 9,2 градусів тепла, а це значить, що попереднє рекордне значення 1963 року було перевищено на 0,9 градусів.

Як нагадують в обсерваторії, це вже п’ятий температурний рекорд листопада поточного року у столиці.

Відзначимо, температурні спостереження ведуть у Києві з 1881 року. Таким чином, кияни пережили найтеплішу ніч за 139 років.

Нагадаємо, у Києві в період "бабиного літа" в жовтні 2019 року синоптики зафіксували чотири температурні рекорди. В середньому у жовтні в Києві температура повітря становила 11,1 градусів тепла, що вище кліматичної норми на 3 градуси. Таким чином, в 2019 році жовтень став сьомим самим теплим місяцем з 1881 року.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньодобова температура повітря у Києві 18 вересня опустилася нижче 15 градусів тепла, що означає прихід до столиці України метеорологічної осені.

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