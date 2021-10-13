Киевляне могут получить отопление преждевременно: в КГГА назвали условие

Жители столицы могут получить отопление раньше запланированного срока. Для этого необходимо обратиться в КГГА с заявлением, которое поддержит более половины жителей дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева во время брифинг а.

"Мы даем возможность тем домовым общинам, которые хотят получить отопление уже сейчас", - подчеркнул Пантелеев.

По его словам, для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением от инициативной группы дома, которую поддержит подписями более половины жителей.

После чего копию такого заявления необходимо отправить на электронную почту КГГА.