Когда включат отопление в Киеве: ответ КГГА

В КГГА рассказали, когда в Киеве включат отопление в жилых домах. Отопительный сезон начнется, когда в городе температура воздуха будет в течение трех суток меньше +8 градусов.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг .

Заместитель главы КГГА сообщил, что с 1 октября отопление включили в школах, детсадах, больницах. 850 таких заведений уже с теплом.

"По поводу жилого фонда. Действуют нормы, что отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура меньше +8 в течение трех суток. Мы планируем придерживаться этих норм и мониторить погоду. На сегодняшний день мы не имеем таких показателей. Говорить о начале отопительного сезона рано", - заявил он.

Вместе с тем, Пантелеев сказал, что Киев технически готов к старту отопительного сезона.